Департамент торговли и услуг Москвы может возглавить Алексей Немерюк

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19 апреля 2012, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Он уже получил такое предложение. Сейчас Алексей Немерюк является заместителем префекта Зеленоградского административного округа Москвы по вопросам потребительского рынка и услуг.



Сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин принял отставку главы Департамента торговли и услуг Москвы Михаила Орлова. М. Орлов написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает РБК. Он возглавлял департамент с ноября 2010 г., с момента создания ведомства.



