Глава Департамента экономической политики Москвы ушла с поста

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19 апреля 2012, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Департамента экономической политики Москвы Марина Оглоблина уходит в отставку. М.Оглоблина написала заявление об уходе по собственному желанию. Назначена главой ведомства она была еще при экс-мэре Юрии Лужкове.



Пока предполагается, что ее место займет первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Максим Решетников, пишет РБК.



