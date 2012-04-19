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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Глава Департамента экономической политики Москвы ушла с поста

19 апреля 2012, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Департамента экономической политики Москвы Марина Оглоблина уходит в отставку. М.Оглоблина написала заявление об уходе по собственному желанию. Назначена главой ведомства она была еще при экс-мэре Юрии Лужкове.

Пока предполагается, что ее место займет первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Максим Решетников, пишет РБК.

НС

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