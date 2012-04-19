Наших миллиардеров посчитали: Алишер Усманов самый богатый

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19 апреля 2012, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов возглавил список 200 богатейших бизнесменов России 2012 года по версии журнала Forbes. Состояние Усманова журнал оценил в $18,1 миллиарда.



Владелец НЛМК Владимир Лисин, который был лидеров последние два года, на втором месте с состоянием в $15,9 миллиарда. Третье место занял Алексей Мордашов ("Северсталь") с состоянием в $15,3 миллиарда. Остальные места в первой десятке рейтинга:

4. Владимир Потанин ("Норильский никель") - $14,5 млрд.

5. Вагит Алекперов (Лукойл) - $13,5 млрд.

6. Михаил Фридман (Альфа-Групп) - $13,4 млрд.

7. Михаил Прохоров (Онэксим) - $13,2 млрд.

8. Виктор Вексельберг (Ренова) - $12,4 млрд.

9. Роман Абрамович (Millhouse Capital) - $12,1 млрд.

10. Леонид Михельсон (Новатэк) - $11,9 млрд.

За год долларовых миллиардеров в России стало на пять меньше — 96, отмечает Forbes. Совокупное богатство 200 самых богатых предпринимателей в 2012 г. составило $446,3 млрд (в 2011 году — $498,6 млрд).



