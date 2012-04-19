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19 апреля 2012, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично отберет следователей для работы в управлениях по расследованию дел сотрудников полиции и других правоохранительных органов.



Расширять штат СК пока не будут. Поэтому в "антиполицию" будут переведены следователи, уже зарекомендовавшие себя в расследовании соответствующих преступлений. В каждом управлении будут работать до десяти следователей. Курировать их будет центральное управление СК. Осуществлять оперативное сопровождение дел поручат ФСБ.

Расследовать все дела, обвиняемыми по которым проходят сотрудники правоохранительных органов, спецподразделения вряд ли смогут. Как ожидается, им будут передавать только самые сложные и резонансные дела, пишет «Коммерсантъ».

Бастрыкин объявил о создании "антиполицейских" подразделений 18 апреля. Перед этим журналисты выяснили, что следователи не могут нормально расследовать дела полицейских, так как не хотят портить отношения с сотрудниками полиции, которые осуществляют для них оперативное сопровождение. Если СК всерьез берется за дело оперативников - автоматически ухудшается качество расследования всех других дел.



