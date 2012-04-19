В московском метро появится поезд с эксклюзивными стихами Маркеса

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19 апреля 2012, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Двадцать пятого апреля на станции "Международная" Филевской линии состоится пуск именного поезда "Поэзия в метро" с обновленной экспозицией "Поэзия и проза Габриэля Гарсиа Маркеса".

В нее войдут фрагменты наиболее известных произведений и ранее не публиковавшихся стихов колумбийского лауреата Нобелевской премии.

Габриэль Гарсиа Маркес известен широкой публике как автор романа "Сто лет одиночества", повести "Полковнику никто не пишет" и других прозаических произведений. Стихи его менее известны, так как ранее не публиковались и были специально переведены для поезда "Поэзия в метро".