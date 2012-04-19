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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Тахчиди пришел на работу, но его опять уволили

19 апреля 2012, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Гендиректору МНТК "Микрохирургия глаза"  Христо Тахчиди, накануне восстановленному в этой должности Мосгорсудом, вручили приказ главы Минздравсоцразвития РФ Татьяны Голиковой от 20 апреля о его увольнении.


 Как заявил Х.Тахчиди журналистам, по прибытии в клинику он сначала получил приказ руководителя Минздрава о его восстановлении на посту МНТК, а следом за ним – распоряжение Т.Голиковой о его увольнении. Врач назвал происходящее "традиционным безобразием" и "беспределом" . Он  намерен обжаловать решение министра.

НС

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