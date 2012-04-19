Завершилось голосование: водители выбрали себе знак

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19 апреля 2012, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта gibdd.ru

На сайте Госавтоинспекции МВД России завершилось открытое голосование за различные варианты дорожного знака, предупреждающего водителей о фото- или видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



В голосовании приняли участие 124 тысячи посетителей сайта. Наибольшее количество голосов - 41224 - получил голубой прямоугольник с изображением фотокамеры и надписью "Фото-видеоконтроль".



Как ранее писали "АН", голосование на сайте ГБДД было открыто 20 марта 2012 года. Его целью был выбор единого для всех регионов России знака, предупреждающего водителей о фото- или видеофиксации на дорогах. В настоящее время правила дорожного движения не требуют обязательного информирования водителей о приближении к участкам дорог, на которых установлены приборы фото- или видеофиксации.



