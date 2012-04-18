Медведев: высшие законодательные органы России заслуживают лучшего

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18 апреля 2012, 21:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

В свете предстоящего с 1-го июля присоединения к Москве новых территорий, пора приблизиться к делу, заявил в среду Дмитрий Медведев. Где-то там планируется разместить комплекс административных зданий для обеих палат парламента и жильё для сотрудников аппаратов.

Глава государства подчеркнул, что парламенту давно пора создать "нормальные качественные условия" для работы. Нынешние помещения Госдумы и Совета Федерации, по словам Президента, не отвечают функциональным требованиям. Так, к примеру, нижняя палата расположена на Охотном ряду, верхняя - на Большой Дмитровке, а их приёмные "разбросаны" по центру города.

"Высшие законодательные органы заслуживают лучшего, потому что именно там принимаются основные законы, которые определяют жизнь страны. В то же время это должны быть разумные по своим объёмам помещения, в которых будет протекать парламентская жизнь, а также необходимый комплекс административно-хозяйственных построек и, наверное, какие-то жилищные возможности для размещения сотрудников аппарата и решения других задач, которые стоят перед органами власти. Рассматриваю этот вопрос как один из вопросов, связанных с переносом размещения органов власти из центра Москвы в так называемую новую Москву, то есть на территории, присоединяемые в середине текущего года", - заявил Медведев на совещании по вопросу создания парламентского центра на присоединяемых к Москве территориях, передает пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что в среду поступило предложение выкупить до 400 га у структур сенатора Вадима Мошковича в районе поселка Коммунарка, для строительства правительственного квартала в "Большой Москве".

Напомним, 5 апреля глава думского комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы Ильдар Габдрахманов сообщил, что в нижней палате парламента создают комиссию по строительству парламентского центра, возглавить которую может советник мэра Москвы и депутат ГД РФ Владимир Ресин.