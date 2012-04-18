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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Правоохранительные органы не уложились с девушками из Pussy Riot

18 апреля 2012, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Продлен срок для предварительного расследования уголовного дела в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, которых привлекают к ответственности за скандальную акцию в храме Христа Спасителя.

Адвокат девушек Николай Полозов сообщил, что следователь не уточнил, до какого числа продлена работа над делом.

Обычно на предварительное следствие законом отводится два месяца, однако процессуальными нормами предусмотрено продление срока работы над материалами, о чем правоохранительными органами должно быть вынесено соответствующее постановление. Следователи не уложились в отведенное время, поэтому и вынесли решение о продлении.



НС

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