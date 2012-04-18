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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Автобусы будут объезжать храм Христа Спасителя

18 апреля 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

22 апреля патриарх Кирилл проведет в Храме особый молебен. Цель богослужения — вернуть Церкви ее доброе имя, выступить в защиту веры и поруганных, в том числе и в ходе скандального панк-молебна,  святынь.


  Предполагается, что на службу придет большое число верующих, поэтому придется менять маршрут движения общественного транспорта, сообщает «КП».
Так, троллейбус №1 в этот день будет курсировать от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник", №16 - от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот, №33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", а у маршрута №79 возможны задержки в движении.

НС

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых…

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