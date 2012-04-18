Автобусы будут объезжать храм Христа Спасителя

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18 апреля 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

22 апреля патриарх Кирилл проведет в Храме особый молебен. Цель богослужения — вернуть Церкви ее доброе имя, выступить в защиту веры и поруганных, в том числе и в ходе скандального панк-молебна, святынь.



Предполагается, что на службу придет большое число верующих, поэтому придется менять маршрут движения общественного транспорта, сообщает «КП».

Так, троллейбус №1 в этот день будет курсировать от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник", №16 - от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот, №33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", а у маршрута №79 возможны задержки в движении.



