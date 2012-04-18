"Русскими матерями" готовятся списки детей-жертв конфликтов родителей

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18 апреля 2012, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Движение "Русские матери" готовит списки детей, которых они считают жертвами конфликтов в смешанных семьях, чтобы на следующей неделе передать их Павлу Астахову. Пора "положить конец охоте на наших детей".



Активистка движения Ирина Бергсет приняла участие в пикете в защиту прав российских детей от смешанных браков у посольства Финляндии в Москве, который был организован активистами "Молодой Гвардии". Акция прошла в трехлетнюю годовщину похищения семилетнего сына российской гражданки Риммы Салонен. Пикет прошел под лозунгами "Антон - полжизни без мамы" и "Прекратите террор по отношению к российским детям".

Выступая на акции, Бергсет заявила о необходимости "положить конец охоте на российских детей". «Порядок пострадавших детей оценивается тысячами. Мы как стихийное движение "Русские матери" сегодня составляем списки пострадавших, которые 26 апреля будут переданы Павлу Астахову", - сказала она.



Конфликт между Пааво и Риммой Салонен разгорелся через несколько лет после их развода.

Пааво Салонен и дипломат Симо Пиетилайнен избежали уголовной ответственности в Финляндии - финская генпрокуратура в марте 2011 года закрыла их дело, что вызвало недоумение российского МИД.

"Этой акцией мы хотим привлечь внимание властей Финляндии к проблеме российских детей от смешанных браков и, в частности, к эпизоду с Риммой Салонен. На Пааво заведены уголовные дела на территории Российской Федерации, но ребенок по-прежнему остается с 70-летним отцом, а мама видится с ребенком крайне редко. Мы призываем общественность к решению этой проблемы", - сказал РИА Новости активист "Молодой Гвардии" Максим Костин.

Сегодня не менее 45 русских детей, разлученных со своими матерями, находятся на территории Финляндии и удерживаются там.



В ходе пикета было показано видео-обращение Риммы Салонен, которая в настоящий момент находится в Финляндии. Она призвала граждан России "защитить детей, рожденных в смешанных браках, от отчуждения от России", а также помочь восстановить ее общение с сыном.

Акция прошла спокойно. Специально для пикета к зданию посольства был подогнан автомобиль с номерами, стилизованными под дипломатические. Активисты МГЕР предлагали всем желающим залезть в багажник, чтобы почувствовать себя на месте Антона Салонена.



