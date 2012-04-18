Спикер ЗакСа громко поинтересовался, где, собственно, депутаты

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18 апреля 2012, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеславу Макарову надоело смотреть на опустевший зал заседаний, который половина депутатов покинули в разгар рабочего дня. Сегодня на заседании он неожиданно спросил: "Руководители фракций, где ваши депутаты?"

"Рабочий день в полном разгаре. На весь город по Интернету идет трансляция! Встал, вышел, ушел. Что это? Призовите своих депутатов в зал". Он попросил глав парламентских фракций пресекать систематические нарушения дисциплины.



Напомним, в начале апреля появилась информация, что проект закона о том, что в Мариинском дворце вполне достаточно собираться раз в две недели, а не каждую, как это было принято ранее, поступил на экспертизу в юридическое управление городского парламента, сообщает zaks.ru. Причина, побудившая парламентариев сократить количество пленарных встреч, якобы в том, что у них мало тем для обсуждения, поэтому они не видят смысла встречаться каждую среду. Сегодня Вячеслав Макаров сообщил, что действующему регламенту Законодательного Собрания Петербурга изменения не грозят.