За флэшмоб с фонариками будут привлекать к ответственности

//Общество

18 апреля 2012, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Бурятская транспортная прокуратура посчитала, что запуск воздушных фонариков - своеобразный флэшмоб, проходящий в Улан-Удэ в конце декабря прошлого года, - мог создать опасную ситуацию для самолетов.



Запуск воздушных фонариков был организован комитетом по молодежной политике республиканского министерства образования и науки в рамках молодежной акции на острове Богородский в черте Улан-Удэ 31 декабря. Акция была очень красивая и массовая, на вечерний флэшмоб собрались несколько тысяч человек, было запущено более 2 тысяч "небесных фонариков".

Улан-удэнский центр аэронавигации Восточной Сибири обратился в прокуратуру, так как посчитал, что фонарики создают угрозу безопасности воздушного движения.

"Воздушное пространство в этой местности входит в зону маневрирования самолетов, выполняющих взлет и посадку в международном аэропорту "Байкал". Однако разрешение на запуск фонариков в аэронавигации комитет по молодежной политике не получал", - сообщил РИА Новости сегодня по итогам прокурорской проверки представитель ведомства.

Комитет по молодежной политике не обращался в аэронавигацию и использовал воздушное пространство без разрешения. Воздушный кодекс и федеральные правила использования воздушного пространства предусматривают, что различные перемещения материальных объектов в воздушном пространстве осуществляется только с разрешения органов воздушного движения.



Известны случаи, когда попадание посторонних предметов в двигатель приводило к катастрофе. За несколько минут до начала акции в аэропорту "Байкал" приземлился самолет Ан-24, которому летающие объекты, по словам представителя прокуратуры, могли создать помеху.

"Мы предостерегаем на будущее: если выявим аналогичное нарушение, то будем привлекать к ответственности", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по итогам прокурорской проверки организатору направлено предупреждение об опасности подобных акций.



