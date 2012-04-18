Пассажирам столичного метро вирусы теперь не страшны

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18 апреля 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Поездка в вагонах московского метро в период вирусных инфекций станет менее опасна. Все новые вагоны в московском метрополитене будут скоро оборудованы системами обеззараживания воздуха.



Об этом сообщил главный конструктор завода "Метровагонмаш" Алексей Грицаев. Тем самым в период вирусных инфекций эта мера позволит снизить риск получения заболеваний в местах общственного скопления людей.



