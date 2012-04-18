«Шаги тов. Медведева – в целом, реклама»

//Общество

18 апреля 2012, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.iran.ru

Дмитрий Медведев имеет намерение включить в Гражданский кодекс РФ статью о раскрытии конечных владельцев оффшорных компаний. Специально для «АН» на вопрос: «В чьих интересах действует Медведев накануне грядущей приватизации крупнейших госкомпаний, когда и так ясно, что покупателями в основном и будут оффшоры?» отвечают…



Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

«В присутствии адвокатов вскрывается конверт, а внутри него – другой…»

- Это правильная мера, которая повышает прозрачность. Другое дело, что очень во многих оффшорных компаниях принципиально не раскрываются бенефициары. Существует много видов оффшорных компаний, но есть и такие, где технологически нельзя установить бенефициара в виду того, что там существует принцип наследства, когда в присутствии определенных адвокатов вскрывается конверт, а внутри этого конверта – другой конверт, который можно вскрыть в строго определенных обстоятельствах и т.д. То есть это не всегда технически будет возможно. Конечно, к приватизации могут допускаться только компании с прозрачной структурой собственности, и если это начинание Медведева станет явью, то будет хорошо, потому что будет ясен конечный выгодоприобретатель. Но опять-таки: вот есть конечный выгодоприобретатель, такая-то фирма, зарегистрированная где-нибудь на Британских Виргинских островах, а ее учредителями являются, например, три физлица. И очень часто ситуация такова, что эти физлица являются подставными, но никто не знает, что они подставные. Да, это шаг Медведева в правильную сторону, но и не нужно переоценивать его значение. Как и в целом, шаги тов. Медведева – и это в значительной степени тоже рекламный шаг. Но в данном случае это еще и позитивный шаг, потому что все-таки повысится прозрачность. В чьих интересах все это?.. Этот шаг подавляет оффшорную аристократию и создает для нее некоторые проблемы. Так что можно сказать, что это делается и в интересах России.

Вячеслав Зайцев, художник-модельер, телеведущий:

«Все уничтожено, уникальнейшее оборудование выброшено на улицу!»

- А что, разве приватизация еще не закончена? В 90-е гг. происходил хищнический захват госсобственности, и люди, которые были близки к власти, беспрепятственно хапали все, что могли. Но, скажем, недра изначально должны принадлежать государству, и это будет хоть какой-то гарантией стабильности. С другой стороны, раз уж в эти отрасли частными лицами сделаны вложения, то не стоит ничего пересматривать. А вот нашу легкую промышленность вообще абсолютно развалили! Знаменитые ивановские заводы и фабрики выкуплены и теперь либо пустыми стоят, либо служат помещением для каких-то выставок, магазинов и складов, а уникальные специалисты оказались выброшенными на улицу. Все уничтожено, уникальнейшее оборудование выброшено на улицу, и ничего не осталось. Город Иваново просто мертв!

Борис Немцов, сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы:

«Было бы более эффективно, чтобы частный капитал рос, а не сокращался»

- Сейчас можно сделать абсолютно прозрачными правила по приватизации, однако, нынешняя программа приватизации просто смешна. Да, правила, по которым она проходила в 90-е гг., были несправедливыми, непрозрачными и вообще плохими. Но ведь именно они тогда действовали! Сейчас же важно не столько то, что было, а что будет. Усиление влияния бюрократии на собственность и ее отъем в пользу государства, очень губительны для России! Если кто-то думает, что чиновники управляют нефтяной промышленностью лучше, чем бизнесмены, то они глубоко заблуждаются. Для страны пагубно то, что они исполняют, и было бы более эффективно, чтобы частный капитал рос, а не сокращался.