Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Вице-адмирал стал руководителем аппарата ЦИК

18 апреля 2012, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Руководителем аппарата Центризбиркома (ЦИК) РФ назначен Федор Смуглин, действительный государственный советник 2 класса. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.


 Глава ЦИК Владимир Чуров сообщил, что до этого Ф. Смуглин возглавлял управление международного сотрудничества аппарата ЦИК. Ф. Смуглин является вице-адмиралом, в прошлом - заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ, на своей должности на протяжении многих лет занимался, в том числе, организацией выборов на кораблях, в гарнизонах, работал с личным составом.
Во время работы в аппарате ЦИК РФ Ф. Смуглина, по мнению В. Чурова, "без сучка и задоринки прошла организация работы многочисленных наблюдателей" на выборах 4 декабря 2011г. и 4 марта 2012г.
Ф. Смуглину недавно присвоили гражданское звание действительного государственного советника 2 класса, что соответствует его воинскому званию - вице-адмирал.

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…