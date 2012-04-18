Вице-адмирал стал руководителем аппарата ЦИК

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18 апреля 2012, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Руководителем аппарата Центризбиркома (ЦИК) РФ назначен Федор Смуглин, действительный государственный советник 2 класса. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.



Глава ЦИК Владимир Чуров сообщил, что до этого Ф. Смуглин возглавлял управление международного сотрудничества аппарата ЦИК. Ф. Смуглин является вице-адмиралом, в прошлом - заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ, на своей должности на протяжении многих лет занимался, в том числе, организацией выборов на кораблях, в гарнизонах, работал с личным составом.

Во время работы в аппарате ЦИК РФ Ф. Смуглина, по мнению В. Чурова, "без сучка и задоринки прошла организация работы многочисленных наблюдателей" на выборах 4 декабря 2011г. и 4 марта 2012г.

Ф. Смуглину недавно присвоили гражданское звание действительного государственного советника 2 класса, что соответствует его воинскому званию - вице-адмирал.



