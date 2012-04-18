//Общество

18 апреля 2012, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

К началу учебного года во всех московских школах появится Wi-fi. Об этом сообщил на конференции для директоров школ Москвы замглавы Департамента информационных технологий Андрей Белозеров.



Сейчас, по его словам, беспроводные сети "есть в порядка 800 школ, а к первому сентября 2012 года охват достигнет 100 процентов". Локальные сети обещают активно модернизировать для доступа в Интернет. "Локальные сети старые, сейчас они обновлены в 800 школах, до конца года планируем модернизировать во всех, чтобы электронные ресурсы у нас "летали", а не загружались по два часа", - подчеркнул Белозеров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, к началу учебного года в департаменте намерены в принципе изменить систему доступа московских школ в интернет. Раньше это происходило по единой схеме: школы подключались к сети "ступенчато" - через окружные управления образования и Департамент образования, из-за такого подключения скорость Интернет-соединения была низкой. Сейчас школы смогут миновать эту цепочку и, если скорость оказывается низкой, подключаться к сети напрямую.



