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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Глава ФНПР Шмаков: людям хотят запудрить мозги

18 апреля 2012, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал враньем сообщение о повышении пенсионного возраста в России. Просто людям хотят "запудрить мозги".


 "Вранье. Не будет этого. По одной простой причине, что обсуждается это теми, кто хочет запудрить мозги людям и сказать, что это уже решено. Люди будут моментально обезоружены и потом все это примут. Для этого профсоюзы и существуют, чтобы сеять правду и противодействовать подобным и высказываниям, и решениям", - сказал он в среду, сообщает РИА Новости.
Ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, статс-секретарь Юрий Воронин заявлял, что повышение пенсионного возраста в России на данном этапе невозможно, потому что для этого шага нет демографических оснований. Позднее СМИ сообщали, что Минздрав и Пенсионный фонд России подготовили проект "Концепции развития пенсионной системы до 2050 года", где предлагается поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет к 2029 году, начиная с 2015 года, эта отметка достигнет 65 лет к 2047 году. Но Воронин сообщил, что Минздравсоцразвития РФ категорически против повышения пенсионного возраста - это не решит проблему дефицита ПФР.

НС

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