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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Майским каникулам быть! Но - в следующем году

18 апреля 2012, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации сегодня одобрил законопроект, в соответствии с которым майские праздники увеличатся на 2 дня. Соответствующими поправками в Трудовой кодекс РФ предлагается сократить зимние каникулы.

  Они продлятся с 1 по 8 января включительно. Два освобождающихся дня правительство РФ будет не позднее, чем за месяц до Нового года, прибавлять к любому государственному празднику. Сенаторы предполагают, что это будет либо 1 мая, либо 9 мая, в зависимости от того, какой из этих дней будет ближе к выходным, и где можно будет создать каникулы.


В этом году праздничными будут 6, 7, 8 и 9 мая.

НС

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