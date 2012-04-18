При двухчасовом опоздании поездов вернут стоимость билета

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18 апреля 2012, 12:03 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В целях улучшения качества обслуживания пассажиров ОАО «РЖД» приняло решение о выплате компенсаций за возможные опоздания поездов «Аллегро» и «Невский экспресс» на станцию назначения.



Объем денежных выплат зависит от времени опоздания поездов на станцию назначения:

- за опоздание от 30 минут до 60 минут (включительно) – в размере 25 % от стоимости проезда (билет и плацкарта);

- за опоздание от 61 до 120 минут (включительно) – в размере 50 % от стоимости проезда (билет и плацкарта);

- за опоздание от 121 минут – в размере 100 % от стоимости проезда (билет и плацкарта).



Выплата денежной компенсации пассажирам за опоздание скоростных поездов «Аллегро» производится только по проездным документам, оформленным в билетных кассах на территории Российской Федерации.

Кроме того, выплаты денежных компенсаций пассажирам за опоздание поездов «Аллегро» и «Невский экспресс» не производятся, если опоздание произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, устранения угрожающей жизни или здоровью пассажиров неисправности технических средств, возникших не по вине ОАО «РЖД», или вследствие иных, не зависящих от перевозчика.