Летом в оздоровительных лагерях поправят здоровье 116 тысяч детей Петербурга

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18 апреля 2012, 11:51 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

nngrad.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи провел совещание по вопросам подготовки и организации детской оздоровительной кампании в 2012 году. В совещании приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, и.о. председателя Комитета по образованию Юрий Соляников, представители исполнительных и надзорных органов власти, представители общественности.

В докладе Комитета по образованию было констатировано, что подготовлены и приняты все необходимые нормативные документы для проведения летней оздоровительной кампании. Утверждена средняя стоимость путевки в лагерь на смену – 14 385 рублей. Разработана система льгот и квот для разных социальных категорий детей. На летнюю оздоровительную кампанию выделено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей, из них 497 миллионов рублей должно быть израсходовано на капитальный ремонт 18 загородных баз, 127 миллионов рублей будет потрачено на текущий ремонт 31 базы. Всего по государственной программе летнего отдыха смогут поправить здоровье и хорошо провести каникулы 116 тысяч детей.

На совещании были подняты вопросы противопожарной безопасности, обучения вожатых и воспитателей, создания доступной среды для детей-инвалидов. Подводя итоги совещания, вице-губернатор предложил членам межведомственной комиссии совершить объезд нескольких лагерей перед началом сезона.