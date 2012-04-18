Филиппа Киркорова надо отлучить от церкви, считает Андрей Кураев

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18 апреля 2012, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

detlep.ru

Суррогатное материнство не приветствуется Русской православной церковью, ведь оно разрушает понятие семьи как тайны двух людей и наносит страдания биологической матери ребенка.



Поэтому протодиакон Андрей Кураев считает, что Филиппа Киркорова не поздравлять надо с рождением и крестинами дочери Аллы-Виктории, а налагать епитимью и отлучать от церкви на несколько лет.

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