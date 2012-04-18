В Подмосковье закрыт подпольный таджикский цех, где шили одежду вьетнамцы

//Общество

18 апреля 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Подпольный цех по пошиву одежды, где работали нелегалы, жители Вьетнама, закрыт в Подмосковье, в городе Домодедово. Цех располагался в здании бывшей авторемонтной мастерской.



Рабочие не имели необходимых документов, разрешения на работу у них не было. Жили они непосредственно в цеху, где шилась одежда. Спали в непроветриваемом помещении на сбитых из досок нарах. Вся продукция реализовывалась на рынках Москвы и Московской области.

Предпринимателем, организовавшим подпольный цех, оказался уроженец Таджикистана. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об организации незаконной миграции. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает РИА Новости.

В отношении нелегалов, работающих на производстве, возбуждено дело об административном правонарушении. Им грозит штраф и депортация на родину. Всю продукцию отправили на экспертизу.



