Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Подмосковье закрыт подпольный таджикский цех, где шили одежду вьетнамцы

18 апреля 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Подпольный цех по пошиву одежды, где работали нелегалы, жители  Вьетнама, закрыт в Подмосковье, в городе Домодедово. Цех располагался в здании бывшей авторемонтной мастерской.


  Рабочие не имели необходимых документов, разрешения на работу у них не было. Жили они непосредственно в цеху, где шилась одежда. Спали в непроветриваемом помещении на сбитых из досок нарах. Вся продукция реализовывалась на рынках Москвы и Московской области.
Предпринимателем, организовавшим подпольный цех, оказался уроженец Таджикистана. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об организации незаконной миграции. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает РИА Новости.
В отношении нелегалов, работающих на производстве, возбуждено дело об административном правонарушении. Им грозит штраф и депортация на родину. Всю продукцию отправили на экспертизу.

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…