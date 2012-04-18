Федеральные чиновники РФ рискуют стать первыми московскими коммунарами

//Общество

18 апреля 2012, 10:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

maps.yandex.ru

Правительство Российской Федерации, возможно, выкупит до 400 га у структур хозяина ГК "Русагро", сенатора Вадима Мошковича в районе поселка Коммунарка, для строительства парламентского квартала в "Большой Москве".

"Все чиновники Федерального Собрания могут переехать в район поселка Коммунарка. Решение об этом должно быть принято сегодня на закрытом совещании у Дмитрия Медведева по строительству парламентского центра", - пишут "Ведомости" в среду со ссылкой на двух человек, близких к рабочей группе по переезду госорганов.

Эту информацию газете подтвердил и сотрудник мэрии. Тем не менее, уточнил он, место, где именно разместят законодателей, еще не выбрано - концепция только разрабатывается. Также неизвестно, сколько понадобится земель, добавил чиновник мэрии.

Информация о том, что в районе Коммунарка-Остафьево разместятся управделами президента, правительство Москвы, Генпрокуратура и Счетная палата, появилась еще летом минувшего года. Суды могут перевести в район Говорово.

Правительство РФ после расширения Москвы может переехать во Внуково Тогда сообщалось, что вместе с правительством там разместятся федеральные министерства. В настоящее время во Внуково располагается правительственный аэропорт.



Администрация президента возможно, будет находиться около Звенигорода. К западу от столицы также, возможно, расположится финансовый центр "Рублево-Архангельское".



"АН" писали, что 11 апреля Мосгордума приняла изменения в закон "Об организации местного самоуправления в городе Москве", согласно которому после присоединения новых территорий в столице будет три вида внутригородских муниципальных образований: муниципальные округа(существующие внутригородские муниципальные образования Москвы), городские округа (присоединенные городские округа) и поселения(присоединенные городские и сельские поселения).

9 апреля президент РФ Дмитрий Медведев на совещании в Троицком в понедельник предписал строить "Новую Москву" без гастарбайтеров, руками жителей присоединяемых территорий по проектам ведущих архитекторов мира.

Напомним, решение о беспрецедентном расширении территории Москвы на юго-запад, одобренное Президентом РФ Медведевым, стало самой обсуждаемой в июле минувшего года темой. И остается супертрендом.

Изменение границ столицы произойдет 1 июля 2012 года, до этого срока объявляется переходный период. В результате расширения на северо-запад Москва выйдет на границу с Калужской областью.

Всего к столице перейдет 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к Москве отходит часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья, а к Подмосковью - участок в Куркино.