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//Общество

Вице-премьера - главу минфина приговорили за подкуп надзирателя СИЗО

18 апреля 2012, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта forums.drom.ru
Фото с сайта forums.drom.ru

В Барнауле в среду алтайский суд повторно признал виновной в подкупе сотрудника СИЗО зампреда правительства и главу Минфина РА Светлану Гашкину. Она приговорена к штрафу в размере $912 за дачу взятки коньяком и шоколадом.

Министр была признана виновной в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. В феврале 2011 года она подкупила сотрудника местного следственного изолятора, чтобы тот организовал ей внеочередную встречу с ее племянником, который являлся фигурантом дела о хищении госсредств.

Министр дала сотруднику СИЗО бутылку коньяка и плитку шоколада, что обошлось ей в 774 рубля, передает Интерфакс. Размер штрафа составил 35-кратный размер взятки - 27 тыс. рублей, сообщает Следственный комитет по Республике Алтай.

Это уже второй обвинительный приговор по этому делу. В сентябре 2011 года суд Горно-Алтайска приговорил Гашкину к штрафу в размере 250 тыс. рублей, но позже Верховный суд республики отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.

ЛБ

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