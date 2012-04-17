Жириновский: не надо о плохом, пишите про спелую клубнику

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17 апреля 2012, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российские СМИ за обилие плохих новостей.Он считает, что "отрицательная информация формирует у населения многочисленные психические заболевания".



Об этом политик заявил 17 апреля в прямом эфире РСН.

"Ни одного положительного факта мы не сообщаем. В этом смысле мы отрицательно влияем на всех граждан. На 80% информация должна быть положительная и только на 20% - негативная. Я сторонник того, чтобы вообще всю информацию закрыть обо всех убийцах, самоубийцах, педофилах. Все надо скрывать", - убежден В. Жириновский.

Политик считает, что вместо новостей про падение самолетов, полицейский беспредел, правонарушения и природные катаклизмы лучше рассказывать про "молодую черешню из Таджикистана или спелую клубнику из Казахстана". "Дайте хорошую новость!", - призвал он работников СМИ.

Вождь либерал-демократов не упустил возможности высказаться и на злободневные темы. "Я ничего не хочу знать ни про Шеина, ни про Брейвика. Мне плевать на Астрахань и этого норвежского негодяя", - заявил глава ЛДПР, немедленно сообщив, что экс-кандидат в мэры Астрахани и террорист обладают рядом схожих качеств, сообщает РБК.

"Это болезненные и честолюбивые люди. Шеин такой же, как и Брейвик, на своем месте в Астрахани он делает то же самое. Он всех ненавидит. Есть такие люди. Они очень опасны, до 40. 60-летний кандидат такого не сделал бы. Вот Шеин, Брейвик - они опасны. Им хочется честолюбия, они наслаждаются. О них говорят, солидарность проявляют, их пытаются защитить, спасти. Честолюбцы очень опасны", - считает В.Жириновский.



