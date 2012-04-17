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//Общество

Мэр Москвы предложил американцам купить гостиницу

17 апреля 2012, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Американской торговой палаты призвал представителей американских компаний инвестировать в гостиничный бизнес российской столицы.


 На встрече сегодня Собянин сообщил, что Москва выставляет на продажу один из самых интересных активов в области - гостиницу "Метрополь", сообщает «Интерфакс».
В Москве много лет успешно работают американские гостиничные сети "Хаятт", "Мариотт", "Ритц Карлтон", "Рэдиссон" и "Хилтон". Мэр Москвы выразил надежду, что это сотрудничество будет развиваться и дальше.


«Метрополь» по праву считается одним из самых ярких историко-архитектурных памятников модерна в Москве. Над созданием гостиничного комплекса работала целая плеяда известных и талантливых архитекторов и художников. Помимо Вильяма Валькота и Льва Кекушева, в разработке интерьеров участвовали архитекторы А. Эрихсон, В. Веснин, И. Жолтовский и (предположительно) Ф. Шехтель. Росписи и элементы внутреннего декора выполнялись по эскизам В. Васнецова и К. Коровина.
В 1986 году началась реставрация и реконструкция гостиницы, продолжавшаяся пять лет. В ходе реставрационных работ фасады приобрели изначальный облик; во внутренних помещениях были раскрыты от наслоений краски и отреставрированы оригинальные стенные росписи и восстановлены многие элементы декоративного оформления. Открытие гостиницы после реставрации состоялось 5 декабря 1991 года; международная комиссия присвоила «Метрополю» категорию «5 звёзд».

НС

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