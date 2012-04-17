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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Собянин встретился с американским послом

17 апреля 2012, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин встретился с послом Соединенных Штатов Майклом Макфолом. После этого мэр Москвы встретился с представителями Американской торговой палаты в России.

Как отметила пресс-секретарь градоначальника Гульнара Пенькова, в ходе встречи Собянин заявил, что правительство российской столицы заинтересовано в создании благоприятного инвестиционного климата в городе. "В 2011 г. рост московской экономики составил около 4%, и впервые за последние годы после кризиса мы получили положительную динамику роста инвестиций в экономику - около 5%", - заявил глава города, передает РБК. По мнению Собянина, объем взаимных инвестиций может значительно возрасти."Общий объем накопленных инвестиций составил около 2,5 млрд долл. Цифра внушительная, но если посмотреть на другие страны, то Соединенные Штаты Америки лишь на десятом месте, что, конечно, не соответствует тому потенциалу, который есть у наших стран. Очевидно, что в ближайшие годы мы в этом плане можем достичь гораздо большего", - сказал С. Собянин.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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