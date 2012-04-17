"Три кусочка" украинского "сырного пирога" разрешат покушать россиянам

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17 апреля 2012, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Украина договорились о возобновлении тремя украинскими предприятиями поставок сыра в РФ. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.



"Мы договорились, что по тем предприятиям, которые прошли проверку, мы, как украинская сторона и украинское правительство, будем обеспечивать гарантии выполнения этого плана мероприятий, о чем сегодня было заявлено", - сказал он журналистам после встречи с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.



Ранее сообщалось, что санитарная служба России выявила превышение содержания пальмового масла в украинском сыре. Зарубежные эксперты признали украинские сыры качественными.



