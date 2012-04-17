Арбитражный суд встал на сторону правозащитников в споре с Ростелекомом

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17 апреля 2012, 18:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Сегодня, 17 апреля 2012 года, Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в компании «Ростелеком» в апелляции на решение Арбитражного суда города Москвы, которое признало право ОЗПП консультировать и помогать потребителям, пострадавшим от выставления фиктивных счетов, сообщила Аргументам недели пресс-секретарь ОЗПП Юлия Шарапова.

В ноябре 2012 года ОАО «Ростелеком» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу защиты прав потребителей (ОЗПП) с требованием удалить с сайта организации инструкцию: «Если вы получили фиктивный счет от «Ростелекома».

В этом документе пострадавшим от выставления фиктивных счетов давались советы, как действовать, чтобы защитить свои права, и приводилась ссылка на форум ОЗПП, где можно было получить консультацию специалистов. Подобная помощь потребителям со стороны ОЗПП вызвала гнев в компании «Ростелеком», которая утверждала, что, помогая потребителям, ОЗПП наносит вред их, якобы, безупречной репутации.

Однако в ходе разбирательства в Арбитраже как раз безупречность репутации «Ростелекома» была поставлена под сомнение судом. В частности в решении, вынесенном судье Тарасовым Н.Н. указано следующее: «Ответчик представил бесспорные доказательства, подтверждающие действительность оспариваемых сведений – определение от 08.09.2011 г. Мирового судьи судебного участка №413 района «Марьина Роща» г. Москвы Петрякова А.В., исполняющей обязанности Мирового судьи судебного участка №97 района «Бутырский» г. Москвы и постановление о признании потерпевшей от 13.12.2011 г., из которых следует, что данная ситуация, касающаяся получения потребителями оказываемых истцом услуг, фиктивных счетов от имени «Ростелеком» или заведомо ложных квитанций о задолженности по оплате междугородней связи, имела место в действительности. Таким образом, оспариваемые сведения признаны судом соответствующими действительности».

11 мая 2011 года Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) обратилось к Генеральному Прокурору РФ Чайке Ю.Я. с просьбой провести проверку деятельности ОАО «Ростелеком» по необоснованному начислению платы за телефонные переговоры с зарубежными странами, которых абоненты никогда не вели. С заявлением в правоохранительные органы также обращались пострадавшие потребители. По результатам этих обращений Следственный комитет Российской Федерации в декабре 2011 года возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ОАО «Ростелеком». В настоящее время следствие по делу не закончено.

В обращении ОЗПП указывалось на массовый характер таких жалоб потребителей, а также на то, что многие счета явно сфальсифицированы, так как часто в стране, с которой абонент якобы вел переговоры, отсутствует подобный номер, либо в одно время якобы происходит 2 телефонных соединения по одному каналу, либо продолжительность разговоров составляет несколько часов, хотя оператор связи обязан прервать такое соединение. По мнению ОЗПП подобная порочная практика, введенная ОАО «Ростелеком», наносит существенный вред самим абонентам и свидетельствует о нарушениях компанией действующего законодательства.

Более того, зачастую люди узнают о том, что из добропорядочных граждан они превратились в должников лишь из судебного постановления. Причем, что интересно, большинство пострадавших, как на подбор, граждане наиболее социально незащищенных категорий – пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Тысячи таких дел слушаются в судах ежегодно. Они решаются заочно, без личного участия абонентов, и, конечно, в пользу крупной компании. В этом можно убедиться, взглянув на список подобных решений, опубликованный на официальном сайте Мосгорсуда. Судьи выносят вердикт в пользу Ростелекома, даже не вникая в суть проблемы. Победы же добиваются единицы пострадавших потребителей.

Одна из них – москвичка Марина Сельвановская. Женщина несколько лет назад с удивлением узнала, что вела переговоры с Гвинеей-Бисау и задолжала «Ростелекому» свыше 4 тысяч рублей за «африканские разговоры». Счет предъявил московский филиал «Ростелекома» - «Ростелеком ММТ» еще в 2006 году. С тех пор жизнь женщины превратилась в одну сплошную борьбу с «монстром телекоммуникаций». В мае 2008 года, по истечении двух с половиной лет после получения злополучного счета, о котором Марина Яковлевна уже забыла, компания подала на нее в суд.

По словам Сельвановской, ни междугородней, ни международной связи у нее нет, а по договору подключена только местная связь, которую предоставляет МГТС. Правомерность данного факта подтверждает и Федеральный закон 126 «О связи» и Постановление 310 «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», в которых говорится, что в договоре, заключенном с оператором, должно было быть оговорено согласие на предоставление абоненту услуг междугородной, международной связи или других услуг.

Утверждения же «Ростелекома» о том, что звонки в Африку производились через Интернет, Сельвановская опровергла, обратившись напрямую к провайдеру, который подтвердил, что в обозначенные в счете дни выходов в Интернет зафиксировано не было. «Ростелеком» так и не смог доказать факт звонков, а в предоставленных компанией материалах содержались ошибки. Например, оператор не смог продемонстрировать на суде расшифровки телефонных разговоров, которые якобы вела ответчица, а из распечатки тайм-ленты выходило, что во время одного разговора пенсионерка, не прерывая его, каким-то образом одновременно умудрялась звонить с того же номера еще раз.

Пенсионерка подала заявление в УБЭП и, благодаря содействию органов, ей удалось получить бумагу из посольства Гвинеи-Бисау, о том, что указанного в счете номера в их стране просто не существует. Именно это помогло переломить ход процесса. Кроме того, после четырех неудачных запросов в МГТС, она, наконец, смогла получить бумагу о том, что у нее нет никаких договорных отношений с «Ростелекомом», поэтому оператор вообще не имел права оказывать услуги связи.

Благодаря вновь открывшимся обстоятельствам был произведен пересмотр дела. И в новом решении суда, наконец, была признана необоснованность исковых требований «Ростелекома», а также установлено, что приписанные ответчику телефонные разговоры не производились.

Не менее «интересны» истории и других пострадавших. Например, пенсионерка Людмила Панова получила от «Ростелекома» «письмо счастья» в 2003 году. Тогда компания выставила женщине счет за якобы оказанные услуги связи в размере 42 тысяч рублей. Пострадавшей ничего не оставалось, как отстаивать свою правоту. Сначала пенсионерка написала жалобу непосредственно в телекоммуникационную компанию, объяснив, что никуда не звонила. И только, когда вопрос не удалось решить мирным путем, начались многолетние судебные тяжбы. Изначально «Ростелеком» обвинял пенсионерку в том, что она звонила по коду населенного пункта 8821, как выяснила москвичка - это был код города Сыктывкара, стоимость минуты разговора с которым составляла в действительности 5 рублей, а не 100, как было прописано в счете.

Впрочем, не успела пенсионерка опомниться, как «Ростелеком» выдвинул новую версию о том, что переговоры она вела не с республикой Коми, а иностранной державой – Италией. В компании стали утверждать, что код 8821 – это спутниковая система EMSAT, являющаяся европейской системой мобильной спутниковой связи и что по данному номеру предоставляются услуги развлекательного характера, а соединения устанавливаются при обращении пользователей через Интернет к развлекательным сайтам. Вот только предоставить услуги спутниковой связи «Ростелеком» не мог, поскольку компания не обладала ни лицензией, ни оборудованием, необходимыми для использования данного вида связи. А договор между «Ростелекомом» и оператором сети EMSAT «Италтелекомом» оказался заключенным лишь на английском языке и был прекращен в мае 2003 года. Именно поэтому в ходе судебного заседания было признано, что оферта была ненадлежащей и не содержала существенные условия договора, так как пользователю компьютерной сети информация о соединении с сетью EMSAT доводилась только на английском языке, а информация о предоставляемой истцом услуге связи полностью отсутствовала, что противоречит ст.5 закона «О связи» и ст.8 закона «О защите прав потребителей».

В своем решение суд отказал в удовлетворении исковых требований ОАО Междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» к пострадавшей пенсионерке и фактически признал, что компания своими мошенническими действиями пыталась обмануть потребительницу.

Еще один пострадавший от «Ростелекома», слепой ветеран Афганистана Константин Жилкин, решил самостоятельно бороться с судебным произволом и обратился в Страсбургский суд по правам человека. На данный момент его заявление уже принято к рассмотрению. «Ростелеком» обвиняет его в задолженности по переговорам аж с треми иностранными государствами - Испанией, Великобританией и Новой Зеландией. Мало того, что в присланных ему счетах были указаны несуществующие коды стран, например, 0034 и 0044 (вместо 34 и 44 - коды Испании и Великобритании), так еще ветерана войны обвиняли в посещении порносайтов через «Ростелеком». То, что мужчина, даже при всем желании, не смог бы ничего разглядеть на подобных сайтах оператора связи не смущает, как, впрочем, и суд. Есть и другой очевидный факт в пользу пострадавшего – «Ростелеком» в Москве не предоставляет услуги доступа в Интернет для физических лиц, для этого компания не имеет необходимой лицензии.

Общество защиты прав потребителей ранее уже сталкивалось с подобным произволом и даже успешно защищало потребителей в суде. Так, несколько лет назад, 20 октября 2009 года, ОЗПП выиграло дело против ОАО «Ростелеком». Тогда судебная тяжба между семидесятилетней жительницей Москвы и «Ростелекомом» длилось более трех лет.

Первоначально мировой судья удовлетворил иск телефонной компании, а апелляционная инстанция оставила его решение без изменения - казалось бы, шансов у пенсионерки нет, и ей придётся оплачивать задолженность в размере 4600 рублей. Однако, Президиум Московского городского суда, рассмотрев дело в порядке надзора, нашёл причины задолженности недоказанными и направил его на новое рассмотрение. Согласно правилам оказания услуг телефонной связи, начисление задолженности производится на основании показаний внутреннего оборудования оператора, а не на основании показаний аппаратуры абонента. Таким образом, телефонный монополист, если ему вдруг вздумается, может произвольно «накрутить счетчик» любому абоненту, даже если тот вообще не использовал междугородную связь. Это положение «Ростелеком» использовал тогда в качестве аргумента в суде.

Тем не менее, телекоммуникационная компания не доказала сам факт звонка с телефона абонента (т.н. «оконечного оборудования»), и в ходе пересмотра дела было принято прецедентное решение - отказать во взыскании задолженности. Затем уже Общество защиты прав потребителей обратилось в суд к ОАО «Ростелеком» с иском о возмещении расходов, понесённых пострадавшей в ходе трёх лет судебной тяжбы, а также о возмещении морального вреда. Мировой судья участка № 372 города Москвы требование ОЗПП удовлетворил в полном объёме и признал.

Сколько еще людей сейчас борется с «Ростелекомом», отстаивая с вою правоту, - сказать сложно. В суде рассматриваются десятки подобных дел ежедневно, а многие пользователи, предпочитая не связываться с «Ростелекомом», оплачивают небольшие задолженности, к которым не имеют ни малейшего отношения.

ОЗПП просит потребителей, пострадавших от действий ОАО «Ростелеком», активно защищать свои права, в том числе путем обращения в суд и правоохранительные органы. Каждое выигранное потребителем дело, независимо от суммы иска поможет переломить ситуацию и прекратить данную порочную практику. Со своей стороны Общество защиты прав потребителей готово консультировать все пострадавших и оказывать всестороннюю помощь в отстаивании своих прав.