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//Общество

IT-индустрия в шоке: основатель социальной сети покупает мобильный фотосервис

17 апреля 2012, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

businessinsider.com
businessinsider.com

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг покупает мобильный фотосервис Instagram за 1 млрд долларов. В штате компании всего 13 человек, а приложением пользуются миллионы людей по всему миру.


 Удивительный факт - лишь две недели назад приложение, которое обрабатывает фотографии в стиле ретро и выкладывает в соцсети, официально оценили в полмиллиарда, но Марк Цукерберг вдруг дал в два раза больше. Цукерберг и глава Instagram Кевин Систром выступили в своих блогах и пояснили: фотосервис будет развиваться независимо и сохранит бренд.
Однако пользователи Instagram объявили 10 апреля днем траура. Недовольных  уже 30 млн, многие из них призывают к бойкоту Facebook. Один из самых популярных способов - сменить аватар на черный квадрат с надписью RIP. В основном пользователи опасаются появления рекламы. До этого дня Instagram работал на деньги меценатов и не принес создателям ни цента.
Ежеминутно в Instagram регистрируются порядка 2 тыс. человек. Ежедневно на сервис загружается более 5 млн фотографий, а пользователи обменялись более чем 1 млрд снимков, сообщает РБК.

Приложение пользуется чрезвычайным спросом среди мировых знаменитостей, деятелей культуры и спорта. Даже американский президент Барак Обама «заценил» Instagram и публикует фото с неофициальных государственных совещаний.

НС

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