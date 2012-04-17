Сегодня ночью начнется обновление разметки в Москве

//Общество

17 апреля 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Работы по нанесению разметки на московских автодорогах начнутся в ночь на 18 апреля и завершатся к Дню Победы, 9 мая 2012г. В этом году работы будут выполнены в более короткие сроки, чем ранее.

В прежние годы они продолжались в течение мая. "В этом году мы выполним работы по нанесению разметки более чем на 3,6 тыс. км дорог", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков,П.Бирюков.

Он добавил, что разметка будет обновлена на 14 тыс. пешеходных переходах, а также на 8,6 тыс. остановках общественного транспорта, сообщает РБК.



