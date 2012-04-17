//Общество

17 апреля 2012, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с znamenitka.ru

Согласно опросам общественного мнения, 70% россиян уверены, что участницы группы «Пусси Райот» совершили святотатство, устроив шоу в церкви. Недавно певец Филипп Киркоров крестил свою дочь, вход в храм был закрыт «по техническим причинам», а на мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Специально для «АН» на вопрос «Должен ли быть Киркоров так же, как и участницы скандальной группы, быть арестованным за шоу в церкви?» отвечают…

Никас Сафронов, художник:

«Теперь модно так рожать детей»

- Когда у любых родителей рождается ребенок, это всегда праздник не только для них, но и для всех друзей и близких. Вот только надо бы узнать, а кто же отец дочери Киркорова? Шучу, конечно. Но, главное, что крестины – это именно для самого ребенка, и неважно, хвастаются родители, пиарятся и т.п. Обряд крещения входит в обязательную духовную программу. Это особая охранная грамота ангела-хранителя, который и будет его всегда оберегать. Да, это было проведено широко и масштабно, а после крестин многие пришли на мой день рождения, и праздник продолжался. Филипп – очень популярный человек, и он, конечно, не мог все это скрыть, поэтому и получилось некое шоу. Теперь модно так рожать детей. Вот, например, Сергей Зверев усыновил или как бы приобрел себе ребенка. Но вопрос не в том, как они все это освещают, а в том, как они будут его воспитывать.

Геннадий Хазанов, руководитель московского Театра эстрады, народный артист России:

«Я был на крестинах дочери Киркорова»

- Да, я был на крестинах дочери Киркорова – и что? Когда я приехал (а я был самым первым), то шла служба, и посетители этого храма были внутри. Это было Вербное воскресенье, и люди спокойно входили в церковь, участвовали в службе и т.п. Я не заходил в храм до того момента, пока туда не стали входить люди, пришедшие на крестины. Позже я находился в той части храма, где, собственно, и проходил этот обряд, и не знаю, входили ли внутрь посторонние или нет. Что касается информационного оповещения этого события, так это является прерогативой работников СМИ, в том числе и телеканалов. Но я не могу понять: разве Первый канал – это только Киркоров?

Михаил Ардов, протоирей:

«Там был нормальный батюшка»

- Если бы ко мне пришел Филипп Киркоров или кто-то в этом роде и попросил окрестить ребенка, то я бы сказал ему: «Вы явно не церковный человек, занимающийся богопротивной и запрещенной канонами православной церкви деятельностью. Вот если вы покаетесь во всем этом, то мы с вами на эту тему сможем поговорить». Не думаю, что крестины дочери Киркорова напоминали святотатство, которое устроили участницы той музыкальной группы. Все-таки эти крестины не были никаким шоу, и я не могу признать Московскую Патриархию совершенно безблагодатной. Думаю, что там был нормальный батюшка, и все-таки это было именно таинство! А вот то, чем оно окружено, вся эта шумиха и реклама, безусловно, могут оттолкнуть людей от церкви.

Максим Шевченко, телеведущий:

«Это достаточно интимное дело»

- Я считаю, что это абсолютное безобразие, потому что очень хорошо знаю этот храм Илии Пророка в Обыденском переулке Москвы. Это один из старейших московских храмов, я еще в советское время ходил туда все свою юность и знаю несколько поколений его настоятелей. Но тут существует такой нюанс: храм был закрыт на момент собственно крещения или же на время богослужения? Если на время богослужения, то, конечно, это запрещено. А если храм был закрыт только во время крещения, а это обычно происходит уже в час или в два (то есть после окончания богослужения, всех треб, акафиста и прочего), то все это в воле настоятеля. И он вправе сделать так, чтобы посторонние не заходили, потому что это может быть по просьбе людей, которые и совершают крещение. Ведь это достаточно интимное дело, например, когда происходит венчание или, скажем, панихида по умершему, тоже нельзя сказать, что вход прямо-таки открыт для всех. То есть в этом уже не будет никакого нарушения. Храм Илии Пророка в Обыденском переулке всегда отличался одновременно и строгостью отношения к церковным канонам, и открытостью и демократизмом. Но собственно на богослужение любой храм открыт всегда, и так было во все века.

Максим Галкин, пародист:

«Убегаю…»

- Не могу говорить, убегаю…