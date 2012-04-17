Федотов: произошло историческое событие

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17 апреля 2012, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, глава рабочей группы совета по общественному вещанию называет историческим событием подписание указа о создании общественного телевидения.



Президент Дмитрий Медведев, выступая сегодня на расширенной встрече в формате открытого правительства, сообщил, что подписал указ о создании общественного ТВ. На первом этапе общественное ТВ будет финансироваться государством через кредитную схему, но впоследствии "кредит должен быть замещен на эндаумент, то есть на фонд целевого капитала, который позволит этому телевидению существовать, не обращаясь к государству за деньгами", сказал президент. Новый телеканал войдет в первый мультиплекс - бесплатный пакет цифровых телеканалов.

"Я приветствую известие о том, что президент подписал сегодня указ о создании в России общественного телевидения. К сожалению, на последнем этапе совет был изолирован от возможности работать с этим документом и мы еще не можем оценить, в какой степени этот документ вобрал наши предложения. Но в любом случае - указ подписан, он вступил в силу и он означает, что общественное телевидение в России будет", - сказал Федотов.

"Я считаю, что это исторический момент, это историческое событие", - подчеркнул он, сообщает РИА Новости.

По мнению Федотова "общественность должна самым внимательным образом к нему отнестись, чтобы понять, как проект должен реализовываться и что в создании института общественного телевидения зависит от президента, а что зависит от общества".









