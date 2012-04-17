Медведев: Общественное ТВ начнет работу с 1 января 2013 года

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17 апреля 2012, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Общественное телевидение в России начнет работу с 1 января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил сам глава государства.



"Я хотел бы вас проинформировать, я сегодня подписал указ о создании общественного телевидения в России", - заявил президент. "Оно должно полноценно заработать с 1 января следующего года", - сказал глава государства, передает РИА Новости. Такое заявление Медведев сделал на четвертой расширенной встрече в формате Открытого правительства.