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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Знаменитый боксер хочет стать мэром и депутатом

17 апреля 2012, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитый боксер, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко готов представить свою кандидатуру на пост главы киевской администрации. Он также выразил желание стать претендентом на депутатский мандат.


 Кличко считает, что реформы в Украине должны начаться с Киева, поэтому другого пути у него нет – он должен принимать участие в выборах мэра, но сначала хотел бы знать, когда они состоятся. Также он отметил, что  партия «УДАР» будет принимать участие в выборах в Киевский городской совет.
По его словам, решение о выдвижении в парламент во главе фракции еще не принято, но сам он считает, что «лидер партии должен возглавить список и идти по списку», пишет «КП».

НС

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