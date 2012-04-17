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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Никита Михалков займется огранкой бриллиантов

17 апреля 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Режиссер Никита Михалков, его зять Альберт Баков и Михаил Болотин стали совладельцами челябинского производителя бриллиантов ООО "ЧелПром-Даймонд" (торговая марка UralDiamond).


Альберт Баков, зять режиссера, является  первым вице-президентом концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), Михаил Болотин, третий совладелец – президент КТЗ.
Изменения в капитале "ЧелПром-Даймонд" произошли в начале февраля, сообщает «Интерфакс».
Михалкову принадлежит 10% огранщика, Болотину и Бакову - по 20%. Остальные 50% контролирует гендиректор компании Александр Синтяев.

НС

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