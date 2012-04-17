Никита Михалков займется огранкой бриллиантов

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17 апреля 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Режиссер Никита Михалков, его зять Альберт Баков и Михаил Болотин стали совладельцами челябинского производителя бриллиантов ООО "ЧелПром-Даймонд" (торговая марка UralDiamond).



Альберт Баков, зять режиссера, является первым вице-президентом концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), Михаил Болотин, третий совладелец – президент КТЗ.

Изменения в капитале "ЧелПром-Даймонд" произошли в начале февраля, сообщает «Интерфакс».

Михалкову принадлежит 10% огранщика, Болотину и Бакову - по 20%. Остальные 50% контролирует гендиректор компании Александр Синтяев.



