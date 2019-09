В Москве полицейские задержали 19 активистов Гринпис

//Общество

17 апреля 2012, 14:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

17 апреля организация Гринпис провела акцию против шельфового бурения в Арктике, акция должна была состояться на инвестиционном форуме "Нефть и газ Российской Арктики".





На здании, где проходит форум, был растянут баннер "Save the Arctic". Растяжки "Shell and Gazprom, Arctic is not yours to spoil" держали активисты у входа на форум, четверо активистов вышли на акцию в костюмах белых медведей.

Организаторы форума вызвали милицию, 23 участника акции, в том числе "белые медведи", были задержаны.