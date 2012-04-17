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17 апреля 2012, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

В городском суде Душанбе начался процесс по уголовному делу об убийстве в новогоднюю ночь 24-летнего Парвиза Давлатбекова, который шел в костюме Деда Мороза поздравлять своих близких, сообщает корреспондент Би-би-си в Таджикистане.

Обвинение в убийстве предъявлено несовершеннолетнему жителю Душанбе Бехрузу Шарипову. По версии следствия, именно он нанес жертве смертельные удары ножом. Помимо Шарипова, на скамье подсудимых еще трое жителей столицы Таджикистана, которым предъявлены обвинения в хулиганстве. Кроме того, четверо обвиняемых все еще находятся в розыске, поэтому проходят фигурантами по этому делу заочно.

Нападение на жителя Душанбе Париза Давлатбекова было совершено в новогоднюю ночь у подъезда дома его родственников, к которым он шел в костюме Деда Мороза, чтобы поздравить с праздником. Незадолго до этого он отметил свой день рождения.