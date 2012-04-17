Задержаны подростки - участники антицерковной акции у храма Христа Спасителя

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17 апреля 2012, 09:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта portalbilet.ru

В Москве накануне вечером группа подростков вышла к храму Христа Спасителя с плакатами, содержащими антицерковные лозунги. Они прошли мимо храма по набережной под Патриаршим мостом и двинулись в сторону Кремля. Позже шесть участников акции были задержаны полицией.

"Прискорбно узнать, что в эти святые дни, когда сердца верующих наполнены особой, пасхальной радостью, а все мирские заботы и разногласия должны бы отступить на второй план, возможно такое", - заявил во вторник глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда, передает "Интерфакс-Религия".

Легойда назвал особенно печальным тот факт, что участниками антицерковной акции вновь оказались молодые люди.

"Неизвестно, отдавали ли участники акции себе в этом отчет, но выступление с откровенно оскорбительными лозунгами в адрес Церкви на пасхальной неделе у главного храма России вдвойне болезненно для верующих", - отметил он.

Легойда добавил, что "в мотивах, движущих участниками акции, еще предстоит разобраться".