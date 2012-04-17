Московский юрист пытается отсудить квартиру у девятилетнего сироты (ВИДЕО)

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17 апреля 2012, 06:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр Вести.

В Москве в Тверском суде в понедельник рассматривали дело 9-летнего Вани Чаплыгина. 45-летний юрист Паникоровский - арендатор квартиры в 4-м Самотечном переулке, принадлежавшей его матери, убитой три года назад, пытается отобрать жильё у ребёнка.

После смерти матери мальчик остался сиротой, но получил по наследству квартиру в центре столицы. Эта квартира и стала предметом разбирательств.

Ее арендатор заявил, что мать мальчика задолжала ему крупную сумму, и потребовал отдать ему двухкомнатную квартиру в так называемом "цэковском" доме в центре города, близ Садового кольца, где жил когда-то мальчик Ваня с мамой и престарелой бабушкой, в счет оплаты долга.

В понедельник Паникоровский суда на заседание так и не явился. Нет его и в незаконно занятой квартире на 4-м Самотечном переулке после того, как туда зачастили журналисты. По крайней мере, так утверждает консьержка.

Иван Чаплыгин живет в приемной семье у двобродной тети, о прошлом не помнит - у него психологическая травма. В 2003 году от сердечного приступа умер отец мальчика. Потом умерла бабушка.

Его родная мама, Елена, сдавала свою квартиру 45-летнему юристу Паникоровскому за 17 тысяч рублей в месяц. Она была найдена мертвой в собственном подъезде, и единоличным владельцем квадратных метров стал её сын — школьник Ваня Чаплыгин.

"Судебно-медицинской экспертизой причина смерти не установлена. По январь 2010-го и дальше никаких денег по сегодняшний день мы не видели", — заявляет Ирина Бауман, опекун Ивана Чаплыгина.

Квартирант перестал платить, и в дом никого не пускал. Ванины опекуны попросили Паникоровского съехать, но он сменил замки. А затем подал в суд на сироту, требуя более полумиллиона рублей и предлагая погасить долг самой квартирой.

5 марта Мосгорсуд принял решение — выселить Алексея Паникоровского с семьёй из Ваниной двухкомнатной квартиры, однако иск о взыскании долга с мальчика всё ещё принят к производству.

Основанием послужили расписки, которые Ванина мама когда-то давала своему квартиранту, получая арендную плату. Безработный юрист из Можайска Паниковский утверждает, что это долговые расписки.

Судья согласилась с доводами ответчика о том, что расписки не являются долговыми. Но поскольку истец не явился, заседание решили перенести на 10 мая, чтобы истец мог ознакомиться с документом.

"Нами был подан встречный иск", — рассказала адвокат Вани Чаплыгина Ирина Князева, передают "Вести".

Войти в квартиру на 4-м Самотёчном переулке ни Ваня, ни его опекуны по-прежнему не могут.