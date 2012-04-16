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//Общество

Почему москвичей раздражают соседи

16 апреля 2012, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Причиняют ли Вам неудобство действия Ваших соседей по многоквартирному дому? Москвичам, да и всем россиянам - да. Квартира - это же не дом, за стеной-то соседи. И все живут по-разному: ночью делают перепланировку в квартире, а днём кидаются посудой, танцуют брейк в кирзовых сапогах и играют на барабанах, заводят агрессивных собак и устраивают голубятни на балконах.

Почти половина жителей столицы жалуются, что соседи им мешают. Ответы на вопрос - «причиняют ли Вам неудобство действия Ваших соседей по многоквартирному дому?» - получил  портал Superjob.ru. 

Чего только не происходит в жизни наших соседей.  И люди крайне возмущаются, что их «пьющий сосед часто путает нашу квартиру со своей и начинает дергать ручки и ковырять дверной замок»; «Этажом ниже живёт сосед, который не выпускает дрель из рук, даже когда спит!»; «Их собаки гадят в лифтах, их дети разрисовывают стены».

Большинство жителей многоэтажек хотят дома побыть в тишине, и их напрягает, громкая музыка по ночам или пение в караоке до утра, а также как соседские дети разучивают гаммы на фортепьяно. Курение и пьянство на лестничных клетках и во дворах раздражает по 13% опрошенных: «Жуткая вонь от сигарет идёт в квартиры!»; «Мои соседи – наркоманы. И, выходя из квартиры, я вынужден наблюдать толпы непонятных людей, шумных, грязных...». Жителей столицы также раздражают мусор и грязь в подъезде, брошенные окурки и другое.

Мужчина, устроивший прямо во дворе дома чуть ли не ремонт автомашин посоветовал соседке с первого этажа вспомнить, что она живет не в частном секторе, а в мегаполисе.

 Многие москвичи стараются закрывать глаза и терпят: «Человек, живущий в многоэтажном муравейнике, не должен ожидать стопроцентного комфорта»; «Все мы люди… Сегодня ремонт или праздник у меня, а завтра – у соседей»; «В Москве нужно работать, тогда некогда будет прислушиваться к соседям».

ИЧ

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