Умер экс-губернатор Тверской области Владимир Платов

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16 апреля 2012, 20:20 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]

Фото с сайта region.tver.ru

Бывший глава Тверской области Владимир Платов скончался нпосле продолжительной болезни а 66-м году жизни у себя дома во Владимире. О причинах смерти Платова не сообщается. Предполагается, что его похоронят на родине.



"Владимир Игнатьевич много лет своей жизни отдал Тверской области. Свой трудовой путь начал на заводе "Бежецксельмаш". Прошел путь от электромонтера до главы администрации Бежецкого района. В декабре 1995 года Владимир Платов, получив поддержку большинства избирателей, стал первым всенародно избранным губернатором Тверской области. Он возглавлял регион восемь лет в непростой для всей страны период. Эти годы были непростыми и для него лично.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира Игнатьевича. В памяти земляков он навсегда останется внимательным и отзывчивым человеком и руководителем, который искренне переживал за судьбу Тверской области", - говорится в сообщении на сайте правительства Тверской области.

Напомним, Платов был губернатором Тверской области с 1995 по 2003 годы. В 2003 году на него было заведено уголовное дело за афёру с гособлигациями, он попал в больницу и в выборах этого года главы региона участие не принял.

Только в ноябре 2005 года Таганский райсуд столицы поставил точку в этом нашумевшем деле. Вместе со своим заместителем Александром Котляром и двумя столичными бизнесменами Владимир Платов обвинялся в масштабных махинациях с государственными облигациями Тверской области на сумму около 500 млн. рублей. В результате суд признал экс-губернатора Тверской области Владимира Платова и экс-руководителя областного департамента финансов Александра Котляра полностью виновными в превышении должностных полномочий и приговорил их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, суд лишил чиновников права занимать в течение трех лет должность в органах государственной власти. Более суровый приговор ожидал Обжигалова и Волкова. Двух бизнесменов, проходивших с губернатором по этому делу судпризнал полностью виновными в мошенничестве и отмывании незаконных капиталов и приговорил даже на большие сроки, чем запрашивал прокурор: Обжигалова к 12 годам, а Волкова - к 11.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск администрации Тверской области и постановил взыскать со всех четырех подсудимых общую сумму в размере 464 млн. 137 тыс. 232 рубля.