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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

От пестицидного советского наследия хотят избавиться экс-республики СССР

16 апреля 2012, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта un.org
Фото с сайта un.org

По оценкам экспертов, примерно 200 тысяч тонн пестицидных отходов, а это почти половина отходов в мире, хранятся в 12-ти бывших республиках Советского Союза. Их можно обнаружить в десятках тысяч ничем не защищенных местах, они несут серьезную угрозу здоровью людей и окружающей среде.

В Риме страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии подписали с Евросоюзом и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) новое соглашение по управлению огромными залежами пестицидных отходов.

"В течение следующих четырех лет ЕС и ФАО предоставят семь миллионов евро в рамках проекта по оказанию помощи в деле управления пестицидными отходами и сокращения уровня залежей в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Молдове, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане. В то же время проект направлен на построение мощностей по снижению рисков, связанных с использованием пестицидов в сельском хозяйстве, и недопущение накопления дополнительных залежей в будущем", - сообщает Центр новостей ООН

"Пестициды могут внести вклад в фермерское хозяйство, но их надо использовать рационально, заботясь при этом о защите здоровья человека и окружающей среды от негативных воздействий", - сказал гендиректор ФАО Жозе Грациану да Силва.

"У ЕС есть установка на политический диалог и сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды, связанным с его восточными соседями и центральноазиатскими партнерами. В своей новой политике соседства Евросоюз будет продолжать стремиться к  более высокому уровеню охраны окружающей среды со своими восточными партнерами и совершенствовать методы борьбы с ухудшение состояния окружающей среды. Это включает в себя управление залежами устаревших пестицидов и других опасных химических веществ, угрожают жизни не только населения территорий, на которых они расположены, но и всего мира", - заявила посол Евросоюза.

Кроме того, проводится мониторинг состояния залежей устаревших пестицидов. В этой инициативы ФАО и Евросоюз работают вместе с партнерами, такими как ВОЗ, ЮНЕП, секретариаты Конвенции о Роттердамской, Стокгольмской и Базельской, международных неправительственных организаций, включая Зеленый Крест и Международную ассоциацию по ГХГ и пестицидам в частном секторе.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) — международная организация под патронатом ООН.

Организация была основана на конференции в Квебеке 16 октября 1945 г. ФАО действует в качестве ведущего учреждения, занимающегося проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Девиз организации: "помогаем построить мир без голода".

ЛБ

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