Искусство на обед или: «Кто хочет съесть ЦДРИ?»

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16 апреля 2012, 17:27 [«Аргументы Недели», Лев Пигулевский ]

Фото с www.anturagstudio.com

Посмотрел в воскресенье телевизор и задохнулся от возмущения: в программе «Вести Москвы: неделя в городе» был дан до тошноты лживый, заказной материал о ЦДРИ (это - Центральный Дом Работников Искусств, если кто-то не знает), снова изваляли в грязи тех, кто сегодня бескорыстно и яростно борется за его выживание.

Все извратили до неузнаваемости, перевернули с ног на голову, черное назвали белым. Но от этого черное не стало белым, а вот белое заляпали, как будто канализация прорвалась во время свадьбы. А Вы гадайте – то ли невеста смердит, то ли жених? Но это уже неважно, откуда запашок, главное – он есть, чего и добивались! А как это случилось? Либо слесарь был пьян, либо начальник ЖЭКа приказал ему подпустить смрада, назло кому-то. В любом случае, противно! И кто же этот «начальник ЖЭКа», которому так не терпится избавиться чистого праздника в центре столицы? Давайте поразмыслим? Ведь началось все не сегодня...

В июне прошлого года я попал в ЦДРИ как делегат ХХ отчетно-выборной конференции, пришел в расслабленном настроении, понимая, что сейчас все будет очень формально, выступили, отчитались – все «за», разошлись. Но не тут-то было, такое началось!!! Я, конечно, на эту тему написал статейку, но так и не опубликовал. На этот раз решил не молчать, потому что искренне люблю этот Дом и не хочу, чтобы он превратился в очередной «чиновничий» проект, с жесткой «вертикалью» власти, разнарядками и агитками. Сейчас – это маленький островок свободы, это организация, действительно, управляемая мастерами искусств, где очень важен коллегиальный орган – Правление. Именно Правление воспротивилось приходу в Дом «самозванца», Правление указало некогда Председательствующей в нем Зинаиде Кириенко на ее ошибки, но не на дверь… Давайте по порядку. Сначала я приведу небольшую цитату из той своей, июньской статьи:

«29 июня 2011года, Большой зал ЦДРИ, полно народу, душно. Собралась ХХ – ая Отчетно-выборная конференция. Начало затягивается. Приглашали на 15.00, время - 15.10, 15.15, 15.20 – никто не начинает. Наконец, в 15.27 перед делегатами появляется Председатель Правления – народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Прекрасно выглядит, любуюсь искренне. Тихонько сижу в уголке, наслаждаюсь своей близостью к знаменитостям, жду, что скажут. И, Бог ты мой! Что я слышу? Кроткая, несчастная, любящая, страдающая Наталья из знаменитого герасимовского фильма «Тихий Дон», а именно с этим образом у большинства зрителей ассоциируется Зинаида Кириенко, превращается во что-то типа Нюрки- хлеборезки из Розовских «Вечно живых». Если бы передо мной была не известная актриса, я бы решил, что «дамочка» - слегка не в себе. Путаная речь, поучительный тон, не терпящий возражений. Всех сидящих в зале она смешала с грязью, объявив, что никто ничего не понимает, а надо зарабатывать деньги, что Швецова ей об этом сказала, что было Правление, где она делала доклад, а они закричали ее и еще кого-то, что директор Погорелова тащит сюда свою дочку, а она своих сыновей – нет. Этот бред продолжался полчаса. Понять было трудно, что она хотела сказать, но накал был не шуточный, эмоции захлестывали. Все терпеливо слушали, не решаясь перебить Народную. Благо в ЦДРИ нет недостатка в Народных и Заслуженных, и оборвать ее решился Всеволод Шиловский, упрекнув в неэтичности (ну, это он еще мягко сказал!).

Склока в самом начале? Уже интересно. Пришел на дежурное собрание, где все – единогласно, все – благодушны, и на тебе!!! Вот это повезло!

Дальше все было не так интересно – рациональные доклады Ответственного секретаря, Председателя Ревизионной комиссии, трогательное со слезинкой выступление той самой Погореловой, которую Кириенко старалась всячески очернить, кстати, зал провожал ее с трибуны продолжительными аплодисментами. Что же здесь происходит? Что эти Народные с Заслуженными между собой не поделили? Славу? Власть? Деньги? Искусство?»

Конечно, недвижимость, о чем и заявили громогласно оппоненты нынешнего руководства ЦДРИ в телеэфире. Только с точностью «до наоборот». Те, кто сейчас в Доме, сохраняют Дом, его традиции, стоят на службе искусства, а те, кто на другой стороне, помогают чиновникам захватить еще один «объект культуры», а точнее, его здание. Давайте разберемся – кто есть кто?

Тогда, в июне месяце, все закончилось, казалось бы, благополучно, конференция избрала новое Правление, Правление избрало сопредседателей Правления (ими стали Народные Артисты РФ: Станислав Железкин, Сергей Никоненко, Всеволод Шиловский, Сергей Яковенко), назначило директора-художественного руководителя (Э.Г. Погорелову), внесло изменение в Устав, и эти изменения уже зарегистрированы в законном порядке. Зинаида Кириенко, в число сопредседателей не вошла, хотя осталась Почетным членом Правления (в силу возраста). Самое интересное, что уже после всего этого она активно пользовалась помещениями ЦДРИ для организации репетиций (обратите внимание, бесплатно) какого-то антрепризного театрика, т.е. для целей, отношения к ЦДРИ не имеющих. Но ей не отказывали. Елена Драпеко, выступающая сегодня с гневными обличениями легитимного руководства ЦДРИ, осталась членом Правления, она может влиять на его политику изнутри, но, видно, не очень хочет. Может потому, что за это не платят? На заседания Правления она не приходила, перед его членами не выступала, сразу в эфир! Этично? Решайте сами. Понять ее, конечно, можно. У нее теперь положение трудное, была депутатом Государственной Думы, человеком государственным, везде желанным, востребованным. Но, вот незадача, не на ту лошадку поставила. Сначала была депутатом от партии коммунистов, потом неожиданно стала членом фракции «Справедливая Россия», на выборы 2012 года она шла по списку «Правого дела», а оно не прошло. Обидно? Еще бы! Интересно, такие частые изменения партийной принадлежности говорят о высокой принципиальности или…? Нет, наверное, об активном поиске себя, это же делать никогда не поздно, правда? Помнится, В.И.Ленин по отношению к меньшевику Потресову (парт. Кличка – Старовер) употребил выражение – «милая социал-демократическая Душечка»1. Мне очень хочется, использовать прием «вождя мирового пролетариата», который, кстати, был неплохим публицистом, чтобы с помощью А.П.Чехова понять уважаемую Елену Григорьевну Драпеко. С кем теперь «живет» милейшая Елена Григорьевна, с чьего голоса поет? А может, она хочет сама возглавить ЦДРИ? Почему бы нет? Что, если она для себя готовит место, а Погорелова и Правление мешают? Убрать их к чертовой матери! Вот и объяснение. В Думу-то идти уже не с кем, так не пойти ли в ЦДРИ? И еще, вероятно, очень хочется найти виноватого в том, что не хватило куска от общего пирога, пирог-то сладкий! А стало быть, понять ее лучше нам поможет другой классик – И.А.Крылов. Вряд ли, кто не помнит его басню из школьной программы «Волк и Ягненок», где Волк говорит Ягненку: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!». «Голодна», наверное, милостивая госпожа Драпеко, до власти охоча, а посему – вот Вам и еще одно объяснение, надо кого-нибудь «съесть». Продолжая экскурс в русскую литературу, почему бы не вспомнить еще и «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова? А точнее, жалостливое прошение Кисы Воробьянинова: «Подайте бывшему депутату Государственной Думы!?» А кого просить-то, как не власти, народ ведь уже «не подаст», отказал в доверии, значит…? Кто же они благодетели бывших депутатов Государственной Думы? Наверное, тот же «начальник ЖЭКа», давший команду безвольному слесарю организовать прорыв канализации на свадьбе.

Вернемся, однако, к ситуации в ЦДРИ. Конечно, пресловутый «квартирный вопрос» делает жизнь искусства в ЦДРИ очень напряженной. Я не переставал удивляться последние двадцать лет, как ЦДРИ умудряется выживать? Такое здание в центре Москвы и еще ничье? Никакой олигарх или чиновник не превратил его в свой офис, резиденцию, дворец приемов. Почему? Познакомившись с людьми, я понял, что именно, благодаря их бескорыстию. Энгилиса Погорелова, директор Дома, может долго, очень долго говорить о ЦДРИ, ему отдано 43 года ее жизни. При желании, она давно могла бы его «приватизировать» и продать, технологий предостаточно. Ей довелось пережить не одну попытку захвата ЦДРИ, начиная с начала 90-х годов. Когда эта, на первый взгляд, незаметная женщина, смеясь, рассказывала, как приходили ребята в красных пиджаках и спрашивали ее: «Сколько тебе надо? Мы берем этот Дом», а потом также в шутку рассказывала о других парнях с автоматами, которые стояли в ЦДРИ, не пуская людей на работу, я вдруг осознал, что, то, что сейчас называется рейдерством существовало всегда, только в разные времена рейдеры были разными. Можно ли считать рейдерством незаконное присвоение себе чужой собственности? А если это делает Правительство города? Закон для всех един, или сильные мира сего «вне закона»? Можно ли, не имея никаких законных оснований, объявлять себя собственником здания, в котором живут другие люди уже много лет? Именно это произошло с ЦДРИ.

Больше двадцати лет историческое здание ЦДРИ находится в аварийном состоянии, и там не проводятся никакие мероприятия. Оно объявлено памятником культуры и находится в собственности Департамента имущества города Москвы, ЦДРИ пользуется, а точнее «не может пользоваться» им на правах арендатора. Именно в статусе памятника, здание медленно разрушается, и собственнику нет никакого дела до этого. Правительство Москвы ни копейки не вложило, ни в ремонт, ни в эксплуатацию здания, но арендные платежи требовало регулярно, да еще со штрафами и разного рода «надбавками».

У ЦДРИ есть еще одно здание, они его называют пристройкой, где и течет сегодня яркая, интересная, творческая жизнь Дома. Согласно документам, это здание было построено на средства профсоюзов (ЦК ВЦСПС) специально для ЦДРИ, и передано ему на баланс. Именно его Правительство Москвы незаконно оформило в собственность. В далекие советские времена, когда все наивно верили, что искусство служит народу, а не наживе, планировалось начать реконструкцию исторического здания ЦДРИ (Дома на Пушечной), а для продолжения его деятельности использовать новое здание, с маленькими залами, но вполне пригодными для работы. Временно, конечно, года на два, пока старое реставрируется А потом мастера искусств должны были получить в свое распоряжение оба здания, и радовать нас с вами, т.е. народ своим творчеством. Это «временно» затянулось более, чем на 20 лет. Все эти двадцать с лишним лет идет отчаянная борьба за реконструкцию старого здания. Деятели искусств, составляющие Правление ЦДРИ, перебрали множество вариантов: и реконструкция за счет инвесторов с передачей в собственность инвестору нового здания; и за счет бюджета Москвы, приняв на себя обязательство стать ГУКом (Государственным учреждением культуры) под управлением Комитета по культуре Правительства Москвы. Но, увы, инвесторы пришли, но ни копейки не вложили и ушли, Правительство Москвы два года готовилось принять Постановление о создании ГУК «ЦДРИ», потом прислало письмо о нецелесообразности этого для города (другими словами, городу ЦДРИ оказался не нужен). Почему? Можно только догадываться. Но факт остается фактом. И что теперь? Устав от мольбы, Правление ЦДРИ приняло решение о восстановлении своих прав на новое здание через суд. Ответчик – Департамент имущества Правительства Москвы.

Вот и ответ на наш вопрос, кто заказчик телеэфира, новый «супруг» милой Душечки, и грозный разрушитель хрупкого мира, в котором живет искусство, мира, существующего в Центральном Доме Работников Искусств. А если не верите, приходите сами. Именно в тот день, когда снимали Дом для этого дурно пахнущего эфира, на сцене были Е.Петросян, К.Новикова, Л.Измайлов, а за день до этого юные джазмены, там есть даже юные философы, такого вы точно нигде не встретите! Приходите в ЦДРИ, не пожалеете.