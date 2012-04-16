«В пасхальные каникулы в Европе не работает никто и ничто!»

//Общество

16 апреля 2012, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с nnm.ru

Губернатор Волгоградской области Сергей Боженов ездил на экскурсию в Италию по приглашению некоего итальянца, который сначала разорился в Волгоградской области, а потом неожиданно получил от местных властей крупную ссуду на строительство объекта сельхозназначения. Специально для «АН» на вопрос «Не является ли это признаком прямой коррупции волгоградский властей?» отвечают…

Александра Маринина, автор детективных романов:

«Почему их туда так много поехало?»

- Сначала лучше во всем разобраться. Честно говоря, я уж и не знаю, чему верить: сначала в СМИ прошли сообщения, что группа волгоградских чиновников поехала за границу, чтобы праздновать день рождения одного из них, но когда им на это указали, то они стали отвечать, дескать, была просто деловая поездка. Знаете, я бывала в Европе во время пасхальных каникул и знаю, что в это время там не работает никто и ничто! Видимо, когда им про это напомнили, то и возникли слова чиновников о «личном приглашении». Но тогда уже не понятно, почему их туда так много поехало? Безусловно, что все это является поводом для проверки, и пока голословно ничего утверждать нельзя.

Павел Грудинин, директор ЗАО «Совзхоз им. Ленина»:

«Многие чиновники предпочитают отмечать «памятные даты» в теплых краях»

- На мой взгляд, это является признаком коррупции. Если ты едешь, например, знакомиться с сельским хозяйством, то, как правило, делаешь это не в выходные дни. Никто из фермеров тебя и не примет, потому что у него своя жизнь, и он не будет даже ради иностранца бросать все и оказывать тебе прием на пасхальные праздники. То есть чиновник должен рассчитывать на такие дни, когда люди его действительно могут принять. К тому же, если ты туда едешь, то планируешь поездку так, чтобы посетить не одно-два учреждения, а как можно больше, и тем более не берешь с собой семью. А ведь некоторые чиновники ездили туда с семьями. Баженов буквально несколько недель провел в должности губернатора, а потом сразу рванул за границу, после - в Баден-Баден, - и это вместо того, чтобы сначала разобраться, а что же происходит у тебя на подведомственной территории! Вот если ты уже все сделал у себя, тогда можно куда-то поехать с тем, чтобы что-то потом и внедрить. Эта поездка, на самом деле, похожа на обычное празднование своего дня рождения за границей. Что ж, раз уж такой «великий», то почему же весь свой шик не показать… Кстати, это не только он один так делает, и Баженову просто не повезло, что интернет-сообщество вынесло все это на предмет обсуждения. Многие чиновники предпочитают отмечать свои «памятные даты», скажем так, в теплых краях… Может, и не за госсчет, но и не за свои деньги, а за счет спонсоров…

Анатолий Салуцкий, писатель:

«Тут уже не просто «блогеры пишут»

- Если они поехали за границу за свой счет и в праздники, то никакой коррупции здесь нет. В конце концов, кому какое дело, куда они поехали – в Италию, Бельгию или в лес по грибы? Это вообще никого не должно касаться. А вот если бы они поехали за счет бюджетных средств, то и разговора нет – коррупция в чистом виде, с которой нужно беспощадно бороться! Вот и надо проверить, какие деньги были затрачены на поездку – свои личные или же бюджетные средства? А теперь эта ситуация искусственно притягивается к тому, что происходит в Астрахани, что выглядит очень некрасиво. Иначе, как политический заказ, я это назвать не могу, и тут уже не просто «блогеры пишут». Да, чиновников есть за что ругать, да, их надо контролировать, но всегда нужно знать ясную картину.