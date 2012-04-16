Путин: деятельность фонда ЖКХ - это праздник, продлим его и после 2015 года

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16 апреля 2012, 17:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Россия, имея все возможности строить много и по доступным ценам, свой потенциал эффективно не использует, заявил в понедельник премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития жилищного строительства в подмосковной Истре.

"На мой взгляд, сейчас, имея в виду всю совокупность экономических, административных и других составляющих, в России, может быть, появился исторический шанс кардинально изменить ситуацию в жилищной сфере в стране. У нас для этого сегодня всё есть: и земельные ресурсы, и финансовые, административные наработки", - заявил премьер Путин, передает пресс-служба правительства РФ.

Одним из инструментов активизировать строительство в жилищной сфере Владимир Путин считает фонд реформирования ЖКХ. Он напомнил, что объем неотремонтированного жилья в стране очень велик, в некоторых регионах "лет по 50-60 ничего не ремонтировали".

"И вот фонд туда приходит, начинает работать - это праздник для людей, которые живут в подобном жилом фонде. Так что думаем о том, как продлить эту работу", - сказал В.Путин.

Поэтому премьер уверен в том, что механизм, отработанный фондом ЖКХ нельзя останавливать.

"Как известно, мы приняли решение о продлении действия фонда ЖКХ до 2015 года, но думаю, что и за рубежом 2015 года фонд будет работать", - заявил премьер.