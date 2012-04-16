Весна на Заозерной улице…

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16 апреля 2012, 16:50 [«Аргументы Недели», Татьяна Москалькова ]

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Ракетная столица России, Власиха, этот небольшой военный городок ракетчиков, расположенный недалеко от основных транспортных артерий столицы, - всегда был объектом повышенной секретности. Все новости, прилетавшие из-за КПП, были только официально-деловыми, в стиле четкого командирского доклада об очередном, успешно проведенном пуске межконтинентальной баллистической ракеты. Но сейчас не о ракетах, а о людях.

Служивые люди – народ терпеливый, привыкший, как предписывает устав, «стойко переносить» всё, что ни попадя: тяготы и трудности военной службы, а теперь вот еще и равнодушие отдельных чиновников…

Перенесемся в начало марта, утро после «международного женского» дня. Праздник благополучно миновал, и вот уже будни берут за горло своими пальцами, жесткими, как поручни троллейбуса (сказал бы классик). Место действия: Власиха, улица Заозерная-25, 9 марта 2012 года, 11.00.

Холодно, пронизывающий, бодрящий ветер, но несколько десятков человек из числа тех, кому когда-то были выделены долгожданные квартиры в недавно построенном многоэтажном доме, собрались на импровизированную встречу. Это пока еще не митинг, но уже сигнал: люди доведены до «точки сборки»…

Всему причиной полное непонимание ситуации и туманность дальнейшей судьбы дома-новостройки по улице Заозерная, 25.

Дом, построенный еще в 2011 году, с подведенными коммуникациями, отапливаемый и готовый к заселению стоит пустым, а живут в нем не люди, а призраки угасающих надежд…

Ситуация, сложившаяся вокруг этого объекта, усугублялась полным неведением и отсутствием на тот момент какой-бы то ни было информации со стороны компетентных органов. Потенциальными жильцами дома неоднократно предпринимались попытки поднять этот вопрос в различных структурах. Были сделаны соответствующие запросы в Администрацию Президента РФ, в приемную партии «Единая Россия», в Департамент жилищного обеспечения.

Из Администрации Президента пришел ответ о том, что письмо заявителя передано в компетентные органы Министерства обороны РФ.

После депутатского запроса в приемную Министра обороны Департамент жилищного обеспечения МО РФ уведомил о том, что новый дом по улице Заозерная уже благополучно введен в эксплуатацию…

И, тем не менее, высотка, рассчитанная на 252 квартиры, в настоящее время по-прежнему остается незаселенной, а взволнованные потенциальные жильцы обсуждают версии о возможном перераспределении квартир и о признании недействительными решений жилищных комиссий воинских частей, на основании которых эти квартиры в свое время выделялись. Почти паника! А тут еще одна беда: с 1-го апреля организация, обслуживавшая объект, отключила отопление, воду, электричество. Если дом простоит в таком режиме еще год – вселяться будет уже некуда…

Тот, кто служил, и, получив право на жилье, до сих пор не смог его реализовать по вине чиновников, прекрасно поймет состояние семей, ждущих разрешения конфликта системы, рожденной «новым обликом» Вооруженных Сил, и теми, кто, собственно, и составляет эти силы, но совершенно безоружен перед административно-чиновничьей машиной.

Квартиры в новом доме ждут те, кто решением жилищных комиссий признан нуждающимися, среди них есть большое количество военнослужащих, уже фактически

уволенных с военной службы без предоставления жилья, что является грубым нарушением и противоречит правовым нормам. Аналогичная ситуация складывается и с новым домом в микрорайоне Школьный, д. 9: объект готов, но не запущен механизм бюрократического документооборота. ДЖО МО РФ дал ответ: дом не сдан, заселение пока не предусмотрено. Дальше – тишина.

А люди ждут, прозябая в тесных общежитских комнатушках… Тем, кто бывал в этих «оазисах благополучия», не надо пересказывать все прелести коммунального рая, в котором находятся семьи военнослужащих. Вот где настоящая «достоевщина»: убогие клетушки, теснота и грязь общественных мест, маленькие дети, пропахшие табачным дымом, потому что курят на этажах, склоки и взаимная ненависть. И длится этот кошмар годами…

Но если человек заслужил право на жилье, если ему положено по закону, то почему же законы не работают? Извечные российские загадки. Кто виноват – знаем! А вот что делать?

Жильцы домов-новостроек не сдаются. Привыкшие терпеть офицеры, имеющие богатейшую практику отдаленных военных городков, расположенных там, где Макар телят не гонял, создали инициативную группу, написали открытые обращения в адрес командования, администрации, руководства ДЖО.

И, кажется, лед тронулся: людей собрали на информирование, назначили контактных лиц для разъяснительной работы, направили запросы в соответствующие инстанции. Стали поступать ответы из официальных источников, первые публикации на независимых сайтах, форумах, и центральных печатных СМИ.

Департамент жилищного обеспечения МО РФ, где опять случились кадровые перестановки во «временно-руководящем» составе, предложил туманную, и опять же «временную» схему заселения. Согласно инструкции, присланной «индейцем ДЖО» (некоторые офицеры, устало шутя, именно так величают этот, безусловно уважаемый, Департамент жилищного обеспечения) военнослужащий обязан: после получения решения на вселение сдать в кратчайший срок служебное жилье и, прописавшись «при части», временно заселиться в квартиру, на которую юридически он не имеет никакого права, пока с ним не заключат договор соцнайма. А его как раз-таки «индеец ДЖО» и не заключит, пока документы каждого отдельно взятого страдальца не будут «пробиты» по общероссийской базе.

Как работает «Электронная Россия» - знаем. Есть такая вещь как Единый реестр военнослужащих, нуждающихся в жилье. Что бы узнать судьбу своей выстраданной квартиры, военнослужащий, заходя в базу, должен всего лишь ввести личный номер и…

И начинаются чудеса: система выдает такие варианты! Автор этих строк к своему удивлению, как-то вступив в непосредственный контакт с виртуальным ДЖО, узнал, что договор соцнайма с ним уже заключен, и с учета он благополучно снят, как реализовавший право на жилье! Правда, не указано, в какой точке Вселенной это случилось… А сам офицер запаса, уволенный по сокращению два с половиной года назад, по сей день с семьей пребывает в общежитии, когда-то переоборудованном из солдатской казармы.

Подобные случаи – норма. Электронная база Министерства обороны не отрегулирована настолько, что сами сотрудники ведомства на Знаменке-19 в телефонном разговоре настоятельно рекомендуют недоуменным просителям писать письма с уведомлением в адрес Департамента жилищного обеспечения. Чтобы было. Для суда. Вот вам, господа, и цифровая революция…

Есть, к счастью, и хорошие «вести с полей».

4 апреля инициативная группа совершила рабочую поездку в Государственную Думу Российской Федерации. Выполняя свои обязательства, данные общему собранию жильцов, группа передала коллективное обращение к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, состоялся конструктивный диалог по

вопросу длительного незаселения домов-новостроек в поселке Власиха Московской области. К официальным обращениям от имени инициативной группы приложен пакет документов, отражающих суть проблемы и динамику работы актива.

Проблема взята на контроль, обещана действенная поддержка со стороны депутатского корпуса, мониторинг и предоставление дополнительной информационной базы для публикаций материалов по теме на страницах периодических печатных изданий.

Следующим этапом рабочей поездки стал визит в Центральную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия».

История продолжается. И люди ждут. Устало, нервно, но с надеждой на то, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Скоро потеплеет на душе, и будет весна. Весна на Заозерной улице…