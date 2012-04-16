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16 апреля 2012, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта kprf.ru

Россия окончательное решение по вопросу обжалования вердикта Страсбургского суда по "Катынскому делу" примет в установленный трехмесячный срок после внимательного изучения документа, заявил в понедельник глава аппарата полпреда РФ при ЕСПЧ Андрей Федоров.

На данном этапе обжалование решения Европейского суда по правам человека, не планируется, отметил Фёдоров, передает Интерфакс.

"АН" писали, что сегодня ЕСПЧ признал, что в отношении десяти истцов по катынскому делу Россия нарушила статью Европейской конвенции по правам человека, запрещающую бесчеловечное обращение.

Напомним, 5 апреля главный военпрокурор РФ Сергей Фридинский заявил, что практически все материалы, связанные с расследованием так называемого "катынского дела" - о расстреле польских офицеров в СССР, за исключением секретных, уже переданы властям Польши.