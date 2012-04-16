Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Обжалование Россией вердикта ЕСПЧ по "Катынскому делу" под вопросом

16 апреля 2012, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта kprf.ru
Фото с сайта kprf.ru

Россия окончательное решение по вопросу обжалования вердикта Страсбургского суда по "Катынскому делу" примет в установленный трехмесячный срок после внимательного изучения документа, заявил в понедельник глава аппарата полпреда РФ при ЕСПЧ Андрей Федоров.

На данном этапе обжалование решения Европейского суда по правам человека, не планируется, отметил Фёдоров, передает Интерфакс.

"АН" писали, что сегодня ЕСПЧ признал, что в отношении десяти истцов по катынскому делу Россия нарушила статью Европейской конвенции по правам человека, запрещающую бесчеловечное обращение.

Напомним, 5 апреля главный военпрокурор РФ Сергей Фридинский заявил, что практически все материалы, связанные с расследованием так называемого "катынского дела" - о расстреле польских офицеров в СССР, за исключением секретных, уже переданы властям Польши.

ЛБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан