Google: свобода Всемирной Паутины под угрозой из-за соцсетей и Apple

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16 апреля 2012, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта expert.com.ua

Такие соцсети, как Facebook и LinkedIn, отгораживают информацию, которую размещают пользователи, от остальной Сети. Их политика и Apple приводит к тому, что Интернет разбивается на отдельные закрытые секторы.

Таким образом, открытость и всеобщая доступность — основополагающие принципы, которые привели к появлению Интернета — находятся под серьезной угрозой, предупредил 38-летний сооснователь компании Google Сергей Брин в интервью британской газете The Guardian, передают "Вести". По словам Брина, сейчас он больше чем когда-либо беспокоится за будущее Сети.

К серьезным угрозам "открытому" Интернету соучредитель Google отнес деятельность правительств, которые пытаются регулировать доступ к Сети, и жесткие меры правообладателей, лоббирующих антипиратские законопроекты SOPA и PIPA. К врагам Всемирной паутины Брин также причислил социальную сеть Facebook и Apple, подчеркнув, что они препятствуют инновациям, закрывая другим компаниям доступ к своим данным.

Google никогда бы не появился на свет, если бы Facebook в то время занимал лидирующее положение, отметил он.

"К примеру, вся информацию в приложениях — это данные, которые не могут проиндексировать поисковые роботы. Их нельзя найти", — заявил Брин. Кроме того, пользователи Facebook не могут перенести свои данные на другие сервисы.

Политика таких компаний приводит к тому, что Интернет разбивается на отдельные закрытые секторы, подчеркнул основатель Google.

Между тем, Facebook является главным конкурентом социальной сети Google+, у которой пока во много раз меньше пользователей, а Apple — основной соперник платформы Android на рынке смартфонов и планшетов.